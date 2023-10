Climatisation, Plomberie, Rénovation de salle de bains à Lorient 

Qu'est-ce qu'un Installateur de climatisation réversible ?

La climatisation tend à faire partie de notre bien-être quotidien. Cependant, en France, on ne climatise que durant une courte période dans l’année : 5 mois en moyenne, variable selon les régions. La climatisation réversible, produisant du chaud en hiver et du froid en été, permet aujourd’hui de mieux rentabiliser son installation en l’utilisant tout au long de l’année.

Le « confort quatre saisons » fonctionne selon un principe simple : en hiver, l’appareil puise la chaleur dans l’air extérieur – il reste des calories à prendre jusqu’au zéro absolu, soit - 273 °C ! –, la démultiplie et la restitue à l’intérieur. Ce système est économique car il « dégage » plus d’énergie qu’il n’en consomme. En été, le climatiseur consomme 1 kWh d’électricité pour absorber 2 kWh de chaleur à l’intérieur et en rejeter 3 kWh à l’extérieur. En hiver, avec 1 kWh d’électricité, il fournit environ 3 kWh de chaleur à votre logement. Une climatisation réversible peut ainsi vous faire gagner jusqu’à 50 % d’énergie pour votre chauffage, pour un prix supérieur de 10 à 15 % à celui d’un système non réversible.